В Кушве начали восстанавливать жилые дома после смерча

Восстановительные работы выполняют пять подрядных организаций и строители региона. Фото: пресс-служба правительства Свердловской области

В Кушве пять подрядных организаций начали расчищать, а также ремонтировать дома после смерча. К ним подключились около 120 свердловских строителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Газовыми сетями занимаются 30 специалистов, восемь бригад на восьми единицах техники. Уже удалось восстановить около 40% газовых сетей. До конца дня ресурс планируют вернуть в 19 домов. Еще 19 абонентов подключат 26 июня.

- На объектах электроснабжения работают 64 специалиста. До конца дня планируется завершить 90% оставшихся работ. Полностью восстановлены магистральные линии электропередачи, продолжается подключение отдельных домов, - рассказали в ведомстве.

Было расчищено русло реки. Поэтому уровень воды снизился на пять сантиметров. Освободились от последствий подтопления четыре жилых дома.

Штаб контролирует доставку стройматериалов, а также гуманитарной помощи.

Напомним, что смерч обрушился на Кушву 22 июня 2026 года. Из-за разгула стихии были разрушены дома, а город был обесточен.