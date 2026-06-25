Суд вновь продлил арест «вору в законе» Гие Свердловскому

Суд оставил Гию Свердловского под стражей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга продлил меру пресечения Георгию Акоеву. В криминальных кругах он известен как Гия Свердловский. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

Как полагает следствие, Акоев занимал высшее положение в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ). Он имеет статус «вора в законе». За это фигуранту грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

- Суд продлил Акоеву меру пресечения в виде содержания под стражей по 30 августа 2026 года, - сообщает инстанция.

Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Напомним, что в конце мая Георгию Акоеву также продлевали стражу. Так как он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. Гия Свердловский был задержан в Екатеринбурге 31 октября 2025 года.