В момент смерча в кушвинской больнице были четыре тяжелых пациента

В больнице Кушвы были четыре тяжелых пациента Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Кушву 22 июня обрушился смерч. Из-за природного катаклизма ни один пациент кушвинской больницы не пострадал. Об этом рассказали в Минздраве Свердловской области.

- На момент ЧС в реанимационном отделении было четыре пациента, двое из них - на искусственной вентиляции легких. Когда в городе исчезли электричество и телефонная связь, у нас сразу же сработал дизель-генератор. Так отделение продолжило свою работу абсолютно в штатном режиме, - говорит замгубернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Также глава областного Минздрава рассказала, что в паллиативном отделении были 22 пациента. Они не смогли передвигаться, им требуется особый уход. Учреждение было важно подключить к электричеству.

Пациентов были готовы перевезти в Нижний Тагил. Однако такая мера не потребовалась. К вечеру больница перешла в обычный режим работы.