В Свердловской области утонул мужчина

Уралец погиб на водоеме Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ревде из Ново – Мариинского водохранилища достали тело мужчины. Об этом сообщает ГУ МЧС Свердловской области в суточной сводке.

Погибшим оказался 76-летний пенсионер. По факту инцидента проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, что с начала лета на водоемах Свердловской области погибли 8 человек. Двое из них – дети. При этом, удалось спасти лишь одного человека.

Свердловские спасатели напоминают уральцам о правилах поведения на воде. Купайтесь исключительно в отведенных для отдыха местах. Не заплывайте за буйки, ограждения. В том числе избегайте ныряния в неизвестных местах. Не оставляйте детей без присмотра взрослых во время купания.