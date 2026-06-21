На Среднем Урале с начала лета на водоемах погибли восемь человек

С начала лета утонули уже восемь человек Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала лета на водоемах Свердловской области произошло девять инцидентов. Утонули восемь человек, из которых двое – дети. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

При этом, спасти удалось лишь одного человека.

За аналогичный период 2025 года в области произошло 11 несчастных случаев. Утонули четыре ребенка. Еще пять человек были спасены.

Напомним, что в Свердловской области 17 июня утонули два человека. На реке Патрушиха погиб мужчина. В Краснотурьинске из-за несчастного случая утонула десятилетняя девочка. Она решила прыгать с пирса на реке Турья. Но из воды так и не вынырнула.