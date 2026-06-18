На Среднем Урале за сутки утонули два человека

На свердловских водоемах погибли два человека за сутки Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Среднем Урале за сутки произошла два несчастных случая на воде. Об этом сообщает ГУ МЧС Свердловской области.

На реке Патрушиха был обнаружен труп мужчины. В Краснотурьинске на реке Турья несчастный случай погубил 10-летнюю девочку. Школьницу не удалось спасти.

В обстоятельствах этих инцидентов разбираются следственные органы.

На водоемах Свердловской области с начала лета уже произошло девять несчастных случаев. Восемь уральцев погибли. Одного человека удалось спасти.

Напомним, что в Краснотурьинске третьеклассница погибла 17 июня на глазах у подружек. Девочка прыгала с понтона. Однако на поверхность воды так и не вынырнула. Другие девочки забили тревогу. и попросили помощи. Как выяснилось, десятилетняя школьница не умела плавать.