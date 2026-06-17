«Плавать не умела»: на Урале 10-летняя девочка утонула на глазах у подружек

Тело девочки нашли у берега городского пруда Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Краснотурьинске полиция и Следственный комитет выясняют обстоятельства гибели 10-летней девочки. Как стало известно «КП-Екатеринбург», днем 17 июня третьеклассница Лера вместе с двумя подружками отправилась купаться на городской пруд. Там девочки стали прыгать с понтона, спасаясь от изнурительной жары.

В какой-то момент Лера не вынырнула, подружки забили тревогу. Позвонили родителям и попросили помощи. К водоему выехали волонтеры местного спасательного отряда во главе с Оксаной Екимовой.

Женщина лично обнаружила Леру у берега, под водой девочка провела 20-30 минут. Реанимационные действия, к сожалению, ни к чему не привели.

– У нас в городе везде стоят знаки «Купание запрещено!». Но как только наступает жара — дети «вылезают» и бегут к воде. Плавать Лера не умела. Если у нее и были нарукавники, то они слетели, – отмечает Оксана Екимова.

Следственный отдел СКР возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru