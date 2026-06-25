Свердловские власти объяснили причины роста цен на картофель

Сейчас цена за килограмм картофеля составляет 57,69 рубля Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Свердловской области прокомментировали ситуацию с подорожанием картофеля. Напомним, что, согласно статистике Свердловскстата на 22 июня 2026 года, его стоимость увеличилась на 5,73% до 57,69 рубля за килограмм.

- В целом, июньский рост цен на картофель носит временный сезонный характер. Он обусловлен сочетанием окончания сезона хранения и ожиданием нового урожая, - пояснили в областном Департаменте информационной политики.

Отмечается, что на данный момент картофель имеется в наличии во всех торговых сетях региона, а его нынешняя стоимость на 39,7% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

На полки магазинов сейчас поступает ранний урожай из южных регионов или импортная продукция, так как прошлогодние запасы уже почти полностью продали.