В Свердловской области резко подорожали морковь, капуста и картофель

Большинство овощей выросли в цене Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области резко выросли цены на некоторые продукты. Так, например, больше всех подорожал лук – сразу на 6,87%. Его стоимость составила почти 58 рублей за килограмм. Такой статистикой на 22 июня 2026 года поделились в Свердловскстате.

Повышение цены коснулось и белокочанной капусты. Стоимость килограмма продукта выросла на 6,5% до 57 рублей. Картофель подорожал на 5,7%. Теперь килограмм можно купить в среднем за 57 рублей. Цена моркови увеличилась на 5,1% до 68,5 рубля.

Подорожали и помидоры. Их стоимость возросла на 2,8% до 217 рублей. Однако огурцы, наоборот, резко подешевели – сразу на 7,36%. Сейчас килограмм продукта стоит около 153 рублей.

Совсем немного выросли цены на мясную продукцию. Так, вареная колбаса стала стоить на 2,27% больше, а сосиски и сардельки – на 1,38%. Однако полукопченая и варено-копченая колбаса подешевела на 1,04%.