Свердловский Минкульт поможет «Коляда-театру» в подготовке к творческому сезону

«Коляда-театру» помогут в подготовке творческого сезона Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Министерство культуры Свердловской области поможет «Коляда-театру» в подготовке к творческому сезону. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Напомним, что после смерти учредителя театра – драматурга Николая Коляды учреждение оказалось на грани закрытия. Заместитель директора «Коляда-театра» Эка Вашакидзе обратилась в суд, чтобы ее признали учредителем. 24 июня Кировский районный суд удовлетворил исковые требования, признав Эку Вашакидзе учредителем «Коляда-театра».

Подготовку к новому творческому сезону с новым учредителем театра обсудил министр культуры Свердловской области Илья Марков.

– Судебное решение подтверждает возможность сотрудничества с некоммерческим партнерством «Коляда-Театр». В частности, оно дает возможность продолжения отношений, связанных со зданием, поиском грантов и получением целевых субсидий на проекты театра, – отметил министр культуры.

Минкульт также принял активное участие при подготовке фестиваля «Коляда-plays», который проходит в Екатеринбурге с 20 по 30 июня. Для участия в мероприятии отбираются спектакли, поставленные по пьесам драматурга Николая Коляды и его учеников.