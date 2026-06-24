Суд назначил в «Коляда-театре» нового учредителя: спасет ли его это от закрытия

У "Коляда-Театра" появился новый учредитель Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кировский районный суд Екатеринбурга Эку Вашакидзе учредителем «Коляда-Театра». Об этом сообщает пресс-служба суда 24 июня. Ранее Эка занимала должность заместителя директора. Она обратилась в суд, чтобы ее признали руководителем и учредителем АНО «Коляда-Театр». Такое решение суда спасло театр от закрытия.

После смерти драматурга Николая Коляды его театр начал переживать сложные времена. Из-за этого, как считал коллектив, оказался на грани закрытия. Ранее Эка Вашакидзе рассказывала «КП-Екатеринбург», о том, что не было возможности выплатить зарплаты сотрудникам и сдать налоговую отчетность. Все из-за того, что была отозвана электронная цифровая подпись (ЭЦП) Николая Коляды.

- Так как Николай Владимирович был единственным учредителем, Минюст не может зарегистрировать нового директора без решения суда, - объясняла «КП-Екатеринбург» Эка Вашакидзе.

Но судебный процесс затягивался. А работа театра становилась сложнее с каждым днем. Например, под вопросом были даже отпуска сотрудников в июле, а это единственный месяц в году, когда весь театр отдыхает, рассказывала замдиректора.

24 июня состоялось судебное заседание. Представитель истицы заявил, что Эка Вашакидзе занимает должность замдиректора и являлась главной помощницей руководителя.

Как поясняют в суде, ранее решением учредителя АНО «Коляда-театр» Вашакидзе была принята в состав учредителей, однако юридически этот статус до сих пор не оформлен. Исковые требования представитель истицы поддержал в полном объеме, просил суд признать Эку Вашакидзе учредителем АНО «Коляда-театр».

- Суд, выслушав мнения сторон, исследовав материалы дела, вынес решение об удовлетворении исковых требований в полном объеме, - сообщили в Кировском районном суде.

Известного уральского драматурга, основателя «Коляда-Театра» Николая Коляды не стало в начале марта этого года. Режиссер скончался на 69-ом году жизни. Должность художественного руководителя занял Олег Ягодин.

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