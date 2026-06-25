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НовостиПроисшествия25 июня 2026 4:59

Глава СКР взял на контроль дело об обстреле двух автобусов в Екатеринбурге

После обстрела двух автобусов в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
Никита ПРИХОДЬКО
Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела

Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело об обстреле двух автобусов в Екатеринбурге. Напомним, инцидент произошел 24 июня в микрорайоне Солнечном.

- Неизвестные обстреляли, по предварительным данным, из пневматического оружия два автобуса с пассажирами – один мужчина пострадал, - сообщили в пресс-службе СК России.

По данным «КП-Екатеринбург», пассажир получил ранение брюшной полости. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и ищут причастных к данному преступлению.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского ведомства Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела.