В Солнечном вандалы обстреляли пассажирские автобусы: есть пострадавший

Предположительно, вандалы обстреляли автобусы из пневматики. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Солнечном вандалы обстреляли пассажирские автобусы. Об этом сообщил близкий к городской администрации telegram-канал «Екатеринбург. Главное». По данным «КП-Екатеринбург» пострадал один пассажир, у него ранение брюшной полости.

Полиция разбирается в случившемся. Предположительно, вандалы обстреляли автобусы из пневматики. От этого также потрескались окна.

– Информация о происшествии поступила в отдел полиции № 12. Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту, – сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, что вечером 10 июня пассажирский автобус «ПАЗ» сбил насмерть четырех человек. Трагедия произошла у храма «Большой Златоуст».

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