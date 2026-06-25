В Екатеринбурге человек пострадал во время пожара в девятиэтажке

Пожар был потушен силами населения до прибытия огнеборцев Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге вечером 24 июня 2026 года произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Заводская. Загорелась квартира на девятом этаже. Огонь охватил 5 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 21:26.

- Повреждена внутренняя отделка и домашнее имущество в квартире на девятом этаже муниципального девятиэтажного жилого дома. Есть пострадавший, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На место происшествия выезжала бригада огнеборцев в составе 13 человек и 6 единиц спецтехнки. Однако население смогло самостоятельно потушить возгорание до прибытия спасателей.

Напомним, что в этот же день пожар в поселке Шаля унес жизнь человека. На 70 квадратных метрах горел частный жилой дом.