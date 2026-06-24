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НовостиПроисшествия24 июня 2026 12:26

В свердловском поселке пожар унес жизнь человека

В поселке Шаля вспыхнул частный дом
Маргарита РАЗУМОВА
В пожаре погиб один человек, но есть и пострадавший

В пожаре погиб один человек, но есть и пострадавший

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

24 июня в поселке Шаля на улице зеленой произошел пожар в одном из частных домов. Пламя охватило 70 квадратных метров. Была уничтожена кровля, перекрытие, вещи владельцев. Об этом сообщает ГУ МЧС Свердловской области.

- В пожаре пострадал один человек, погиб один человек. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, четыре человека личного состава, - сказано в сообщении.

Причины случившегося установят пожарные дознаватели. Свердловское МЧС напоминает уральцам о правилах безопасности в быту. Не перегружайте сеть, не оставляйте электроприборы в режиме ожидания. Ремонт и монтаж проводки доверяйте лишь проверенным специалистам.