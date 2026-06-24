В Кушве организовали полевую кухню, чтобы кормить пострадавших от смерча

В Кушве пострадавших угощают горячими обедами. Фото: Михаил Слепухин во «ВКонтакте»

В Кушве развернули полевую кухню, чтобы накормить пострадавших от смерча. Пункт горячего питания располагается напротив бывшей бензозаправки «Уралконтрактнефть», на месте бывшей Тополиной рощи. Об этом сообщает мэр Кушвы Михаил Слепухин на личной странице во «ВКонтакте».

- Уважаемые кушвинцы! Приходите получать горячее питание, не забудьте взять с собой емкости. Также добровольцы развозят питание по заявкам по адресам, - сказано в посте.

Напомним, что на Свердловскую область 22 июня обрушился смерч. Масштабные разрушения из-за урагана были в Кушве. Ураган оставил жителей без электричества, разрушал строения и дома. 24 июня стало известно, что засорилось русло реки Кушва. Так в пострадавшем от смерча городе были подтоплены участки.