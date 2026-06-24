Глава СКР взял на контроль ДТП с самокатом, в котором пострадал 2-летний ребенок

Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела по факту ДТП, в котором пострадал 2-летний мальчик Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело по факту ДТП с самокатом, в котором пострадал 2-летний ребенок.

Напомним, что инцидент произошел 23 июня на улице Академика Парина. 19-летний парень на электросамокате сбил 2-летнего мальчика, который шел по пешеходной дорожке вместе с мамой. Ребенка с травмами госпитализировали в ДГКБ №9.

– По данному факту следственным отделом по Академическому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 268 УК РФ «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Глава СКР поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдан Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.