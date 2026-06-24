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НовостиПроисшествия24 июня 2026 7:22

Самокатчик сбил 2-летнего мальчика в Екатеринбурге

В Академическом районе самокатчик сбил ребенка
Екатерина ГАПОН
19-летний парень на электросамокате сбил 2-летнего ребенка. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

19-летний парень на электросамокате сбил 2-летнего ребенка. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

В Академическом районе Екатеринбурга водитель электросамоката сбил 2-летнего ребенка. Инцидент произошел вечером 23 июня на улице Академика Парина, 45. По предварительным данным, 19-летний самокатчик не обеспечил должный контроль за дорогой и допустил наезд на мальчика, который шел по пешеходной дорожке вместе с мамой.

– В результате дорожного происшествия пострадал 2-летний мальчик, который с травмами доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ДГКБ №9 города Екатеринбурга, для оказания необходимой помощи, – сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Водителем электросамоката оказался местный житель. По факту ДТП сотрудники полиции назначили проверку.

Напомним, что днем 23 июня пьяный водитель без прав спровоцировал массовое ДТП. В аварии пострадал его 3-летний ребенок.