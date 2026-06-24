В Екатеринбурге из-за нетрезвого отца-водителя пострадал 3-летний ребенок

В Екатеринбурге пьяный водитель без прав устроил массовое ДТП. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Екатеринбурге нетрезвый отец без прав спровоцировал массовое ДТП, в котором пострадал 3-летний ребенок. Авария произошла днем 23 июня на улице Строителей, 47.

Предварительно установлено, что 31-летний водитель Nissan ехал в сторону улицы Авангардной. Он не учел безопасную дистанцию до едущей впереди «Газели» и врезался в нее. После столкновения Nissan отбросило на припаркованные автомобили BMW, Chevrolet и Toyota.

– В результате дорожного происшествия пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Ниссан» — мальчик 3 лет, который с ушибами был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ДГКБ №9, где после осмотра врачами отпущен домой, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Кроме того, в машине находился годовалый малыш, который не пострадал. Оба ребенка находились в детских креслах.

Автоинспекторы установили, что водитель Nissan ранее был лишен водительского удостоверения. К тому же освидетельствование показало, что мужчина пьян. Жена водителя пояснила, что не знала о состоянии мужа, и он сам принял решение сесть за руль.

Машину задержали и поместили на специализированную стоянку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.3 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Проверка продолжается.