Свердловский омбудсмен призвала помочь жителям Кушвы после смерча

Татьяна Мерзлякова заверила местных жителей, что всем окажут помощь. Фото: пресс-секретарь Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Станислав Мищенко

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова приехала в Кушву для помощи местным жителям после смерча. Напомним, что 22 июня стихия повредила 25 машин и 124 дома, из них 32 разрушила полностью. Также пострадал 21 человек, двое из которых госпитализированы с переломами.

Вместе с замглавы Кушвы по социальным вопросам Вячеславом Кожевниковым омбудсмен убедилась, что добровольцы со всего региона привозят воду, еду, одежду и средства личной гигиены. Сейчас жителям Кушвы очень не хватает стройматериалов, поэтому она призывает свердловчан помочь.

– Многие обращаются за содействием в восстановлении разрушенных домов, поэтому им нужны стройматериалы, профнастил, краска, гвозди, молотки, топоры и другие инструменты. Также есть необходимость в продуктах длительного хранения – масле, воде, муке, в постельном белье, повседневной и школьной одежде, ведь до Первого сентября остаётся не так уж много времени, – рассказала Татьяна Мерзлякова.

Омбудсмен отметила, что, не смотря на общее горе, настроение у людей оптимистичное. Жителям уже выделили средства на первоначальные выплаты – более 31 миллиона рублей, а также организован пункт сбора гуманитарной помощи в Екатеринбурге на улице Малышева, 31д.