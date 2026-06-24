Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июня 2026 9:45

За последние 9 лет в Свердловской области благоустроили 3,9 тысячи объектов

В Свердловской области за 2025 год благоустроили больше 500 объектов
Никита ПРИХОДЬКО
Участниками проекта стали больше 60 муниципалитетов

Участниками проекта стали больше 60 муниципалитетов

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области подвели итоги 9-летней работы федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Так, с 2017 года в рамках программы было благоустроено порядка 3,9 тысячи объектов.

Об этом рассказала начальник отдела стратегического развития и аналитического обеспечения областного Министерства энергетики и ЖКХ Оксана Васильева.

- В нашем регионе мероприятия по благоустройству в рамках федеральной субсидии ведутся с 2017 года. За это время сделано многое. Участниками проекта являлись более 60 муниципальных образований, - пояснила Оксана Васильева.

Так, по итогам 2025 года на Среднем Урале было благоустроено больше 500 различных объектов.

Напомним, что в текущем году Свердловская область заняла первое место среди регионов по числу жителей, принявших участие в голосовании за парки.