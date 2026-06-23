Свердловская область стала лидером по числу проголосовавших за парки

За объекты для благоустройства проголосовали больше 832 тысяч свердловчан Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Свердловская область заняла первое место среди других регионов России по числу жителей, проголосовавших за объекты для благоустройства в 2027 году. Всего участие в голосовании, которое проходило с 21 апреля по 12 июня 2026 года, приняли больше 832 тысяч человек.

- Данные представил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин 22 июня на оперативном совещании под руководством Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, - пояснили в областном Департаменте информационной политики.

Как рассказал глава региона Денис Паслер, по количеству проголосовавших свердловчане обогнали Московскую область и Республику Башкортостан.

Кроме того, Средний Урал вошел в пятерку лучших по числу вовлеченных волонтеров. Отдать свой голос жителям региона помогали более 10,3 тысячи добровольцев.