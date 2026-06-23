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НовостиОбщество23 июня 2026 4:13

Свердловская область стала лидером по числу проголосовавших за парки

Больше 832 тысяч свердловчан проголосовали за объекты для благоустройства
Никита ПРИХОДЬКО
За объекты для благоустройства проголосовали больше 832 тысяч свердловчан

За объекты для благоустройства проголосовали больше 832 тысяч свердловчан

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Свердловская область заняла первое место среди других регионов России по числу жителей, проголосовавших за объекты для благоустройства в 2027 году. Всего участие в голосовании, которое проходило с 21 апреля по 12 июня 2026 года, приняли больше 832 тысяч человек.

- Данные представил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин 22 июня на оперативном совещании под руководством Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, - пояснили в областном Департаменте информационной политики.

Как рассказал глава региона Денис Паслер, по количеству проголосовавших свердловчане обогнали Московскую область и Республику Башкортостан.

Кроме того, Средний Урал вошел в пятерку лучших по числу вовлеченных волонтеров. Отдать свой голос жителям региона помогали более 10,3 тысячи добровольцев.