СК возбудил дело после наезда самокатчика на 2-летнего ребенка в Екатеринбурге

Парень на электросамокате сбил ребенка, по факту ДТП завели уголовное дело. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

В Екатеринбурге Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадал 2-летний ребенок. Напомним, что инцидент произошел вечером 23 июня на улице Академика Парина. 19-летний парень, управляя электросамокатом, сбил мальчика, который шел по пешеходной дорожке вместе с мамой.

В результате ДТП 2-летний мальчик с травмами доставлен бригадой скорой помощи в Детскую городскую клиническую больницу №9.

– По данному факту следственным отделом по Академическому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 268 УК РФ «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Сейчас по уголовному дело следствие СКР продолжает собирать и закреплять доказательства.