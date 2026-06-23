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НовостиОбщество23 июня 2026 16:43

Храмы Нижнего Тагила проведут сборы, чтобы помочь пострадавшим от смерча

Нижнетагильская епархия организует сборы помощи для пострадавших от стихии
Маргарита РАЗУМОВА
В храмах будут собирать помощь для пострадавших от стихии

В храмах будут собирать помощь для пострадавших от стихии

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Храмы Нижнетагильской епархии проведут благотворительные сборы помощи для пострадавших от стихии. Они состоятся 28 июня и 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба Нижнетагильской епархии.

Решение приняли в ходе срочного заседания епархиального совета. Его возглавлял епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон.

Уральцы смогут пожертвовать наличные, принести теплые вещи, постельное белье и предметы первой необходимости. Будут принимать также средства гигиены, продукты длительного хранения.

Напомним, что мощный смерч обрушился на Свердловскую область 22 июня. Вихрь разрушал дома в Кушве, повалил деревья. Из-за стихии на поверхность не могли подняться горняки.