В Екатеринбурге началось судебное заседание над Анастасией Чернецкой

В Екатеринбурге стартовал суд над Анастасией Чернецкой Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге началось судебное заседание по уголовному делу участников схемы по незаконному возмещению налога на добавленную стоимость из федерального бюджета.

В деле фигурирует экс-невестка бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого – Анастасия. Ей, вменяют два преступления: часть 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», а также часть 4 статьи 327 УК РФ «Подделка документов». Информация содержится в картотеке Орджоникидзевского суда.

По делу вместе с Анастасией Чернецкой проходят: Анна Корежатова, Ольга Котельникова, Эдуард Кузнецов, Василий Петров, Альбина Чернова.

Напомним, что Анастасия Чернецкая была задержана в марте 2024 года. Из СИЗО ее отправили под домашний арест. В феврале 2025 года Анастасия Чернецкая добилась смягчения меры пресечения и вышла из под домашнего ареста.