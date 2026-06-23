В Академическом районе Екатеринбурга в массовой аварии пострадали три человека

Медики оказали пострадавшим необходимую помощь. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Академическом районе Екатеринбурге в ДТП с пятью машинами пострадали три человека. Авария произошла 23 июня на улице Вильгельма де Геннина, 31. По предварительным данным, грузовик и четыре легковых автомобиля столкнулись перед перекрестком Вильгельма де Геннина – Краснолесья.

– В результате аварии три человека получили травмы, медики оказывают пострадавшим необходимую помощь, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

В Екатеринбурге столкнулись пять автомобилей. Видео: читатель "КП"

Судя по видео, на место аварии прибыла машина скорой помощи и реанимации.

Инспекторы ДПС работают на месте ДТП. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, обеспечивается безопасность других участников движения.