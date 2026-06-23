На место прибыла реанимация и скорая помощь. Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге 23 июня у ТРЦ «Академический» произошло массовое ДТП. По сообщениям очевидцев, столкнулись пять машин. Информации о пострадавших нет, однако на место аварии прибыли машины скорой помощи и реанимации.

– Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства ДТП, – сообщили «КП-Екатеринбург» в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

В Екатеринбурге столкнулись пять автомобилей. Видео: читатель "КП"

Напомним, что днем 22 июня в Серове произошло ДТП с пьяным байкером без прав. Предварительно, 28летний мужчина влетел в Lada Vesta, за рулем которой находилась 35-летняя женщина. Мотоциклиста госпитализировали в Серовскую городскую больницу с различными травмами. Водитель автомобиля не пострадала.