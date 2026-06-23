В Серове пьяный мотоциклист без прав влетел в Lada и угодил в больницу

Мотоциклист столкнулся с Lada Vesta. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Серове 22 июня 2026 года около 14:25 произошло ДТП на улице Ленина. Предварительно, 28-летний мужчина на мотоцикле Honda влетел в Lada Vesta, за рулем которой находилась 35-летняя женщина.

- Мужчина двигался по улице Ленина со стороны улицы Зеленой. Он не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем Lada Vesta, который выполнял разворот с крайней левой полосы, - пояснили в свердловской Госавтоинспекции.

Мотоциклиста госпитализировали в Серовскую городскую больницу с различными травмами. Водитель автомобиля не пострадала.

Как позже выяснили сотрудники Госавтоинспекции, на момент аварии мужчина был пьян. Результаты освидетельствования показали 0,390 мг/л. Более того, серовчанин не имел прав на управление мотоциклом.

В отношении мотоциклиста составили сразу четыре административных протокола: за пьяное вождение без прав, отсутствие страхового полиса, несоблюдение дистанции, а также нарушение ПДД, которое повлекло вред здоровью средней тяжести.

Автомобиль женщины получил повреждения. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Водитель автомобиля на момент аварии была трезва. Водительский стаж женщины составляет 10 лет. За это время к ответственности за нарушения ПДД она привлекалась лишь единожды.

- Автоинспекторам она пояснила, что не видела приближающийся мотоцикл, - отметили в Госавтоинспекции.

Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку по факту ДТП.