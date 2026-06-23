В Кушве детей отправят в летние лагеря на время ремонта домов после смерча

Юных жителей Кушвы могут отправить в оздоровительные лагеря Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юным жителям Кушвы, на которую накануне обрушился смерч, предложат отдохнуть в летних лагерях. Такую инициативу на заседании оперштаба озвучил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Семьям с несовершеннолетними детьми будем предлагать варианты оздоровления ребят в детских лагерях на время, пока родители будут заниматься вопросами восстановления жилья, - рассказал Денис Паслер.

Также он добавил, что в приоритете помочь тем, у кого пострадало жилье. Начинается работа комиссии, которая оценивает ущерб от стихии. Власти региона распорядились в максимально короткие сроки ликвидировать последствия смерча.

Напомним, что в Свердловской области 22 июня был мощный смерч. В Кушве из-за разгула стихии пострадали 16 уральцев. Были повреждены 124 дома.