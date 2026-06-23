Глава Екатеринбурга призвал не создавать ажиотаж на заправках

Орлов призвал не создавать ажиотаж на заправках Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал «не создавать ажиотаж» на заправках. Представив отчет об итогах своей работы и деятельности администрации на заседании Екатеринбургской городской думы, глава города заверил, что ситуацию также держат на контроле губернатор Свердловской области Денис Паслер и инистр промышленности и науки Алексей Шмыков.

Также глава Екатеринбурга отметил, что дефицит топлива не скажется на работе общественного транспорта.

– Дефицита нет. Мы надеемся, что все службы жизнеобеспечения, которые используют транспорт на бензине, будут топливом обеспечены в полном объеме, – сообщил Алексей Орлов.

Напомним, что в Екатеринбурге АЗС сети «Газпромнефть» стали отпускать лишь по 40 литров топлива в один чек. По словам депутата Госдумы Максима Иванова, в Свердловской области нет дефицита топлива. А временные ограничения по продаже не должны вызывать панику.