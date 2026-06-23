В Екатеринбурге популярная сеть АЗС начала отпускать по 40 литров в чек

Ограничения ввели вечером 22 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге АЗС сети «Газпромнефть» стали отпускать лишь по 40 литров топлива в один чек. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили читатели, заметившие ограничения. В частности на АЗС на проспекте Космонавтов отключили систему постоплаты.

– Сказали, что лишь по 40 литров в чек. Но ограничений по количеству заправок нет, – сообщил читатель. – Сказали, что ограничения ввели вечером 22 июня.

По словам депутата Госдумы Максима Иванова, в Свердловской области нет дефицита топлива. А временные ограничения по продаже не должны вызывать панику.

– Решение об ограничении на 40 литров, наверное, правильное. Когда люди начинают запасаться впрок, заливать бензин в канистры – это нездоровый ажиотаж. Нужно исключить спекуляций на эту тему. Если у вас бензобак на 80 литров, то спокойно заправляйтесь. Но покупать бензин с запасом «на черный день» неправильно. Может быть, сейчас люди станут ездить более экономно. А не гонять по трассам на скорости 200 км/час, – рассказал «КП-Екатеринбург» Максим Иванов.

В Департаменте информационной политики Свердловской области отметили, что вопрос регулирования энергоносителей, в том числе топлива, относится к компетенции Министерства энергетики РФ.

На момент публикации получить комментарий в пресс-службе и горячей линии АЗС «Газпромнефть» не удалось.

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