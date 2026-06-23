Денис Паслер работает на месте устранения последствий смерча в Кушве

Денис Паслер приехал оценить степень повреждения домов и соцобъектов. Фото: Читатель "КП"

Губернатор Свердловской области Денис Паслер приехал в Кушву. Глава региона работает на месте устранения последствий смерча, который 22 июня повредил 99 домов и разрушил еще 32 дома. Денис Паслер оценил степень повреждения жилых строений и соцобъектов.

– По информации Минздрава Свердловской области, к утру 23 июня за помощью обратились 16 человек, из них один госпитализирован. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь, – сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Как сообщил «КП-Екатеринбург» читатель, у одной пострадавшей, возможно, сотрясение мозга.

– Многие остались без домов в районе Чапаева. Там рядом у меня живет родственник, который тоже остался без жилья. Жена у него с сотрясением в больнице. Сейчас он не в состоянии говорить, разбит морально, – говорит местная жительница Марианна.

Отмечается, что образовательные учреждения Кушвы функционируют в полном объеме и на сдачу ЕГЭ стихия не повлияла. Для учеников поврежденной школы №6 экзамены организовали в другой школе. Восстановления также требует часть детских садов, все воспитанники по заявлениям родителей получили места в действующих детсадах.

В администрации Кушвы организован прием заявлений жителей, чье имущество пострадало из-за смерча. Также организован пункт временного размещения на 50 человек, в нем сейчас находится один человек.

23 июня к 6:00 электричество было восстановлено по основной сети населенных пунктов. Сейчас ремонтные бригады работают над восстановлением сети в частных домах. Всего последствия ликвидируют 50 человек и 25 единиц техники «Россети Урал».