В Туринске смерч снес крыши нескольких зданий

В Туринске от стихии пострадали крыши трех домов. Фото: Администрация Туринского муниципального округа

В Туринском муниципальном округе из-за грозы и шквалистого ветра снесло крыши нескольких домов, произошло аварийное отключение электроэнергии. Это произошло вечером 22 июня. Причиной отключения электричества стало падение деревьев на провода.

– Без света остались жители города Туринска — 3786 человек, включая 968 детей. В зону отключения попали: 120 частных домов (361 житель, из них 117 детей); 21 многоквартирный дом (3425 жителей, из них 851 ребёнок), – сообщили в администрации Туринского муниципального округа.

Для ликвидации последствий на место выехала бригада «Россети Урал» из 30 человек и 7 единиц техники. На момент 23 июня 03:40 электроснабжение было частично восстановлено, работы продолжаются. Сейчас без электричества остаются 60 домов.

Кровля повреждена у многоквартирных домов на улицах Ленина, 386 и 114, а также улице Рабочей, 10. Днем 23 июня сотрудники «УК Тура-инжиниринг» займется восстановлением кровли.

Напомним, что 22 июня смерч прошел через Кушву и повредил 99 домов, еще 32 разрушены полностью. Пострадали 16 человек.