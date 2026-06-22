Константин Райкин и театр «Сатирикон» выступили за спасение «Коляда-театра»

Письмо в защиту «Коляда-театра» написал Константин Райкин и театр «Сатирикон» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Народный артист России Константин Райкин и театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина написали открытое письмо к губернатору Свердловской области Денису Паслеру и министру культурны региона Илье Маркову с просьбой спасти «Коляда-театр».

Напомним, что после смерти основателя театра – драматурга Николая Коляды учреждение осталось без учредителя. Сейчас за право вести дела театра борется и.о. директора «Коляда-театра» Эка Вашакидзе.

– Гибель «Коляда-театра» никому не принесёт пользы, и ничего соразмерного на его руинах не возникнет. К тому же «Коляда-театр» всегда был и остаётся независимым частным театром, он не только сам – и очень трудно – зарабатывает свой хлеб, но и приносит огромные моральные дивиденды обществу, – говорится в тексте письма, опубликованного на странице театра.

Авторы письма просят сохранить уникальный театр и довериться его коллективу. «Мы все только выиграем, если «Коляда-театр» продолжит свою жизнь. Мы позорно и бездарно проиграем, если позволим его уничтожить» – такими строчками заканчивается обращение к региональным властям.

Напомним, что в поддержку «Коляда-театра» собрано уже более 2000 тысяч подписей. Коллективные обращения отправили в свердловский Минкульт, Департамент культуры Екатеринбурга и губернатору Свердловской области Денису Паслеру. Открытое письмо также передано в Министерство культуры России и Союз театральных деятелей.