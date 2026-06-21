В защиту уральского «Коляда – театра» за четыре дня собрано более 2000 подписей

Собрано свыше двух тысяч подписей. Фото: страница Веры Рачковой vk.com

В Екатеринбурге в защиту «Коляда – театра» собрали более 2000 подписей. Коллективные обращения отправили в свердловский Минкульт, Департамент культуры Екатеринбурга и губернатору Свердловской области Денису Паслеру. Открытое письмо также передано в Министерство культуры России и Союз театральных деятелей. Об этом сообщает представитель инициативной группы зрителей Вера Рачкова на личной странице во «ВКонтакте».

- Более 2000 подписей за четыре дня было собрано под нашим обращением с просьбой содействовать «Коляда - театру», вернуться к полноценной творческой работе. Это не просто цифры: за каждой подписью стоит человек, который лично приехал к театру, прислал на почту подписной лист, оставил экземпляры на вахте в местном дворце культуры. К театру приходили те, кому было физически тяжело. Случайные прохожие возвращались и приводили своих друзей и родственников, - сказано в посте Веры Рачковой.

Обращения подписывали не только уральцы, но и жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска. Присоединились к просьбе жители более 20 российских городов.

Активистка рассказала, что за судьбу театра переживают в Казахстане, Болгарии, а также Южно-Африканской республики.

- Без «Коляда – театра» немыслима театральная жизнь города. Онстал частью культурного кода, визитной карточкой и центром притяжения. В этот театр приезжают зрители не только из соседних городов, но и из дальних уголков страны. Пьесы учеников Николая Владимировича востребованы во всем мире. Это культурное наследие, гордость Екатеринбурга и всей России, - добавила активистка.

Напомним, что театр после смерти драматурга Николая Коляды оказался на грани закрытия. Так как он был единственным его учредителем. Нового руководителя Минюст не сможет зарегистрировать без решения суда. Сейчас шефство над театром взяла замдиректора Эка Вашакидзе. Процесс оформления ее кандидатуры затягивается из-за судов.