Театр Николая Коляды оказался на грани закрытия. Фото: Алексей БУЛАТОВ/Ольга ЮШКОВА

«Коляда-театр» оказался на грани закрытия после смерти известного уральского драматурга и основателя театра Николая Коляды. О причине «КП-Екатеринбург» рассказала и.о. директора Эка Вашакидзе.

- Так как Николай Владимирович был единственным учредителем, Минюст не может зарегистрировать нового директора без решения суда, - объясняет Эка.

Эка подала иск в суд, чтобы ее признали учредителем «Коляда-театра», но процесс, по ее словам, затягивается. Заседание должно было состояться 9 июня, однако его перенесли на 19 июня.

- Работа становится все затруднительнее с каждым днем: без зарегистрированного в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц, - Прим. ред.) директора мы не сможем отправить в отпуск в июле работников, хотя это единственный месяц в году, когда отдыхает весь театр. В театре 60 человек – это 60 рабочих мест, 60 семей. В июле мы не сможем сдать налоговую отчетность, так как у нас отозвана электронная подпись. Это повлечёт блокировку счета, а на счету – деньги зрителей, которые купили билеты на спектакли, и это единственный доход театра, - написала и.о. директора «Коляда-театра» в своих соцсетях.

Пост привлек внимание общественников и неравнодушных жителей города. Чтобы театр не закрылся, екатеринбуржцы стали массово писать письма в поддержку театра. Коллектив уже обратился в Министерство культуры РФ, Союз театральных деятелей и Департамент культуры Екатеринбурга с просьбой официально сделать Эку Вашакидзе директором и учредителем.

Сама же Эка Вашакидзе уверяет, что вместе с актерами будет делать все возможное, чтобы сохранить театр и продолжить дело Николая Коляды, который внес огромный вклад в развитие культуры не только Урала, но и всей страны.

- 20 июня мы, как и запланировали, обязательно проведем фестиваль «Коляда Plays», - пообещала Эка Вашакидзе.

Напомним, 25 февраля 2026 года Николая Коляду госпитализировали из своей квартиры. 68-летний режиссер находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 2 марта его сердце перестало биться.

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