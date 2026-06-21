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НовостиОбщество21 июня 2026 4:59

За сутки на дорогах Свердловской области погибли четыре человека

На дорогах Среднего Урала за прошедшие сутки погибли четверо
Маргарита РАЗУМОВА
На свердловских дорогах за прошедшие сутки пострадали 12 человек

На свердловских дорогах за прошедшие сутки пострадали 12 человек

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 20 июня на дорогах произошло 35 аварий. В 27 случаях дорожных инцидентов обошлось без пострадавших. Суточную сводку приводит Госавтоинспекция Свердловской области.

- В результате восьми аварий пострадали 12 человек. Трое из них – дети. На дорогах региона погибли четыре человека, - передает ведомство.

Напомним, что 20 июня под Пелымом произошло смертельное ДТП. Водитель Kia выезжал на трассу Ивдель – граница ХМАО-Югры. Во время обгона грузовика он не справился с управлением, затем выехал в кювет и перевернулся. Так водитель иномарки и два его пассажира скончались на месте происшествия.