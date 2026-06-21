За сутки на дорогах Свердловской области погибли четыре человека

На свердловских дорогах за прошедшие сутки пострадали 12 человек Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 20 июня на дорогах произошло 35 аварий. В 27 случаях дорожных инцидентов обошлось без пострадавших. Суточную сводку приводит Госавтоинспекция Свердловской области.

- В результате восьми аварий пострадали 12 человек. Трое из них – дети. На дорогах региона погибли четыре человека, - передает ведомство.

Напомним, что 20 июня под Пелымом произошло смертельное ДТП. Водитель Kia выезжал на трассу Ивдель – граница ХМАО-Югры. Во время обгона грузовика он не справился с управлением, затем выехал в кювет и перевернулся. Так водитель иномарки и два его пассажира скончались на месте происшествия.