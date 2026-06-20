Обгонял грузовик и перевернулся: в аварии под Пелымом погибли три человека

Водитель легковушки перевернулся при обгоне грузовика. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Утром 20 июня на 2-м километре подъезда к поселку Пелым произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 46-летний водитель Kia Ceed выезжал на дорогу Ивдель – граница ХМАО-Югры. При обгоне грузовика Scania мужчина не справился с управлением, съехал в левый кювет и перевернулся.

– В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля KIA Ceed получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Автоинспекторы установили, что погибший водитель имел 26-летний водительский стаж. Ранее за нарушение правил дорожного движения привлекался всего один раз. Также установлено, что погибшими пассажирками были две 39-летние женщины, которые сидели на переднем и заднем пассажирских сидениях. Ремнями безопасности пристегнуты не были.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и представители экстренных служб. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

К сожалению, это не первая смертельная авария за 20 июня. Ночью в Алапаевском районе 19-летний водитель «четырнадцатой» насмерть сбил женщину-пешехода и сбежал с места ДТП. Однако уже через пять часов парень сам пришел в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.