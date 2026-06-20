В Свердловской области отменили режим беспилотной опасности

Отбой режима беспилотной опасности Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области сняли режим беспилотной опасности. Об этом в 16:00 сообщил глава региона Денис Паслер. Отметим, что беспилотную опасность объявили 20 июня в 10:24. Режим действовал почти шесть часов.

– Внимание! Отбой атаки БПЛА в Свердловской области! – Написал Денис Паслер.

Из-за введения режима беспилотной опасности в Екатеринбурге в аэропорту Кольцово вводили ограничения на выпуск и прилет воздушных судов. К таким мерам прибегают для обеспечения безопасности. В 14:22 этот режим был снят.

Отметим, что последний раз режим беспилотной опасности в Свердловской области объявляли 23 мая – почти месяц назад. После этого на территории региона дважды вводили режим ракетной опасности: 10 июня и 29 мая.