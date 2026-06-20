В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово ввели ограничения на полеты

В Кольцово ввели ограничения из-за беспилотной опасности Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово 20 июня ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация. Напомним, что в регионе с 10:24 действует режим беспилотной опасности.

– Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, – сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщал губернатор Свердловской области Денис Паслер, важно сохранять спокойствие. Ответственные службы и ведомства принимают необходимые меры.

Ни в коем случае не подбирайте обломки и не пытайтесь их перемещать. Помните, что в Свердловской области действует запрет на фото и видео съемку бесиплотников, а также на работу ПВО.