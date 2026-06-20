В Свердловской области 20 июня ввели режим беспилотной опасности

При объявлении режима беспилотной опасности важно сохранять спокойствие Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 20 июня в 10:24 объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

– Ответственные службы и ведомства принимают необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, – отметил глава региона.

Отмечается, что в целях безопасности на территории региона могут наблюдаться перебои в работе мобильного интернета.

Напоминаем, что ни в коем случае нельзя поднимать никакие обломки и тем более пытаться их переместить. Кроме того, в Свердловской области продолжает действовать запрет на фото и видеосъемку беспилотников, а также распространение информации о работе систем ПВО.

Обо всех подозрительных объектах необходимо сообщить по номеру 112.

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