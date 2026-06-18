В Нижнем Тагиле два человека пострадали в массовом ДТП с шестью автомобилями

В Свердловской области произошло массовое ДТП. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

18 июня произошло массовое ДТП на 12 километре трассы Южный подъезд к Нижнему Тагилу. В аварию попали шесть автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

- Двух человек осматривают медики, им оказывается необходимая помощь, - уточнили в ведомстве. – Автоинспекторы выясняют все обстоятельства аварии.

На участке организовали реверсивное движение. Автомобили двигаются по сигналам регулировщика.

Инспекторы просят свердловчан быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, что в Нижнем Тагиле будут судить уральца, учинившего ДТП. Под колесами его автомобиля погибла женщина. Трагедия произошла еще 17 февраля.