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НовостиПроисшествия18 июня 2026 17:35

В Нижнем Тагиле два человека пострадали в массовом ДТП с шестью автомобилями

В Нижнем Тагиле столкнулись шесть автомобилей
Маргарита РАЗУМОВА
В Свердловской области произошло массовое ДТП. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Свердловской области произошло массовое ДТП. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

18 июня произошло массовое ДТП на 12 километре трассы Южный подъезд к Нижнему Тагилу. В аварию попали шесть автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

- Двух человек осматривают медики, им оказывается необходимая помощь, - уточнили в ведомстве. – Автоинспекторы выясняют все обстоятельства аварии.

На участке организовали реверсивное движение. Автомобили двигаются по сигналам регулировщика.

Инспекторы просят свердловчан быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, что в Нижнем Тагиле будут судить уральца, учинившего ДТП. Под колесами его автомобиля погибла женщина. Трагедия произошла еще 17 февраля.