В Нижнем Тагиле будут судить виновника ДТП, в котором погибла женщина

Суд рассмотрит дело жителя поселка Оус Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение по делу о смертельной аварии. Трагедия произошла 17 февраля 2026 года. Под суд пойдет 70-летний житель поселка Оус. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Уральцу вменяют часть 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Как полагает следствие, мужчина был за рулем автомобиля «СААБ 900 SЕ». Он ехал по трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.

- Мужчина проявил преступную небрежность и невнимательность. Он не учитывал состояние авто, дорожные и погодные условия. Автомобиль занесло, а после он оказался на обочине. Там машина столкнулась с Volkswagen Polo. После чего сбила женщину, находившуюся возле своего авто, - сказано в сообщении.

В момент трагедии женщина чистила автомобиль от снега и не создавала помех для водителей. Она получила травму груди, таза и конечностей. Женщина погибла на месте происшествия.

Свердловчанин полностью признал вину. Уголовное дело направили в Ленинский райсуд для рассмотрения по существу.