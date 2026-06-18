На Урале обвиняемых в убийстве бизнесменов в 90-е годы заключили под стражу

Все произошло в 1996 году. Фото: скриншот видео СК

Мужчин, которых обвиняют в убийствах бизнесменов на Среднем Урале, отправили под стражу. Банда творила зверства еще в 90-е годы, но окончательно раскрыть дело удалось в этом году.

Напомним, 61-летний житель Североуральска Борис Василенко и 62-летний Сергей Маковеев из Ханты-Мансийского округа по версии следствия жестоко убивали предпринимателей, а затем забирали их деньги.

Первый эпизод произошел в июле 1996 года. По данным СУ СКР по Свердловской области, подельники вместе с еще одним сообщником, который уже умер, подкараулили бизнесмена, который ехал из Североуральска в Екатеринбург. Он направлялся в город, чтобы приобрести товар, а с собой у него была большая сумма наличных. Компания под вымышленным предлогом остановила машину предпринимателя, а затем расправилась с ним. Деньги жертвы украли.

Второй случай произошел в ноябре того же года. На этот раз зверства совершил только североуралец вместе с покойным сообщником. Обвиняемый и сообщник хитростью заманили другого знакомого бизнесмена в машину, а затем его вывезли в лес. Там преступники застрелили предпринимателя из огнестрельного оружия, а деньги вновь присвоили себе, сообщают в ведомстве.

- Органами предварительного расследования Маковеев обвиняется по п.п. «а», «н» ст. 102 УК РСФСР (в редакции от 28.04. 1995) «Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Василенко предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «н» ст. 102 и пп. «а», «и», «н» ст. 102 УК РСФСР (в редакции от 30.07. 1995) «Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершённое лицом, ранее совершившим умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», - сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В Ленинском районном суде Екатеринбурга обвиняемым избрали меру пресечения. Обоих фигурантов отправили в СИЗО по 18 августа 2026 года.

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