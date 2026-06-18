Вывозили в лес, расстреливали и грабили: задержана банда, убивавшая бизнесменов в 90-х годах

Мужчины совершали преступления на Урале в 90-е годы. Фото: скриншот видео СК по Свердловской области

В Свердловской области задержаны мужчины, которых обвиняют в зверских убийствах бизнесменов. Преступления совершались в лихие 90-е. Фигурантами громкого дела стали 61-летний житель Североуральска и 62-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Им предъявлены обвинения в умышленном убийстве из корыстных побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору (пп. «а», «н» ст. 102 УК РСФС). Один из них, к тому же, обвиняется в повторном особо тяжком преступлении (пп. «а», «и», «н» ст. 102 УК РСФСР). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

На Урале задержали банду из 90-х Видео: Следственный комитет по Свердловской области

Как установило следствие, первый эпизод произошел в июле 1996 года. Тогда бандиты выследили знакомого бизнесмена из Североуральска. С преступниками был еще один подельник, но он уже умер.

Предприниматель направлялся в Екатеринбург, чтобы купить товар, с собой у него была крупная сумма денег. Устроив засаду на трассе в Пригородном районе региона, злоумышленники остановили жертву под надуманным предлогом, жестоко убили его и забрали все деньги.

В ноябре того же 1996 года произошло еще одно кровавое событие. На этот раз в убийстве подозревают только североуральца, который вновь действовал в паре со своим уже покойным сообщником. Они хитростью заманили другого бизнесмена в машину и вывезли в глухой лес. Там 61-летний мужчина выстрелом из огнестрельного оружия оборвал жизнь предпринимателя. Деньги бандиты снова украли.

- Оба этих убийства раскрыты благодаря непрекращающейся работе следователей и криминалистов СК России по Свердловской области и оперативных сотрудников полиции по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет. В результате следователям совместно с оперативниками удалось выйти на след фигурантов, установить их местонахождение и задержать, - сообщили в ведомстве.

В квартирах обвиняемых прошли обыски. Следователи изъяли, в том числе, огнестрельное оружие. Сейчас изучается, использовалось ли оно для совершения других преступлений.

- Задержание фигурантов проводилось при силовой поддержке бойцов СОБР регионального управления Росгвардии. Один из обвиняемых ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства. Его сообщник судимостей пока не имеет. Сотрудники МВД продолжают оказывать оперативное сопровождение в расследовании этих преступлений, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В ближайшее время следствием СК России перед судом будет заявлено ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

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