Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Атака БПЛА на Москву не повлияет на проведение «Ночи музыки» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе музыкального фестиваля.
Напомним, 18 июня Москва и Подмосковье подверглись самой масштабной атаке беспилотников за два года. В столице закрыли аэропорты.
На фестивале «Уральская ночь музыки», который состоится 19 июня, выступит множество начинающих и знаменитых музыкантов. Одним из главных хедлайнеров станет певица Юлия Савичева.
- На данный момент все идет в штатном режиме. Мы следим за ситуацией и делаем все возможное, чтобы все артисты до нас добрались, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Ночи музыки».
Масштабный музыкальный фестиваль состоится в 12-й раз. В нем примут участие более 3000 исполнителей разных жанров и стилей. Концерты пройдут на площадках под открытым небом, а также в барах, ресторанах, театрах и музеях.
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