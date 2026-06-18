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НовостиОбщество18 июня 2026 8:04

Атака БПЛА на Москву не повлияет на проведение «Ночи музыки»

Организаторы «Ночи музыки» сообщили, что атака БПЛА на Москву не повлияет на фестиваль
Татьяна САМОЙЛОВА
Фестиваль пройдет 19 июня

Фестиваль пройдет 19 июня

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Атака БПЛА на Москву не повлияет на проведение «Ночи музыки» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе музыкального фестиваля.

Напомним, 18 июня Москва и Подмосковье подверглись самой масштабной атаке беспилотников за два года. В столице закрыли аэропорты.

На фестивале «Уральская ночь музыки», который состоится 19 июня, выступит множество начинающих и знаменитых музыкантов. Одним из главных хедлайнеров станет певица Юлия Савичева.

- На данный момент все идет в штатном режиме. Мы следим за ситуацией и делаем все возможное, чтобы все артисты до нас добрались, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Ночи музыки».

Масштабный музыкальный фестиваль состоится в 12-й раз. В нем примут участие более 3000 исполнителей разных жанров и стилей. Концерты пройдут на площадках под открытым небом, а также в барах, ресторанах, театрах и музеях.

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