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НовостиПроисшествия17 июня 2026 15:08

В Свердловской области за сутки произошло 62 аварии

На Среднем Урале за сутки на дорогах получили травмы два человека
Маргарита РАЗУМОВА
На Свердловских дорогах за сутки пострадал взрослый и ребенок

На Свердловских дорогах за сутки пострадал взрослый и ребенок

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На дорогах Среднего Урала 16 июня произошло 62 аварии. В шестидесяти случаях дорожные инциденты обошлись без пострадавших. Суточную сводку приводит в своем канале Госавтоинспекция Свердловской области.

Как пояснили в ведомстве, два человека получили травмы в ДТП. При этом, один из них – несовершеннолетний. Сказано, что в этих дорожных инцидентах никто не погиб.

Напомним, что в Каменске – Уральском 17 июня водитель иномарки сбил мотоциклиста. Он выехал со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток. После чего, нарушил требования знака «Движение направо». В аварии пострадал 34-летний байкер. Мужчину доставили в больницу.