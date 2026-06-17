В Каменске-Уральском водитель легковушки сбил мотоциклиста и врезался в минивэн

В аварии пострадал водитель мотоцикла, его госпитализировали. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Каменске-Уральском водитель Toyota Corolla сбил мотоциклиста и врезался в минивэн. ДТП произошло утром 17 июня на перекрестке улиц Карла Маркса – Кирова – Прокопьева.

По предварительным данным, 55-летний водитель Toyota Corolla выехал со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток и, в нарушение требования знака «Движение направо» продолжил ехать прямо, не уступив мотоциклу. В результате мужчина сбил 34-летнего байкера, после чего врезался в минивэн Nissan Cube.

– В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. Транспортные средства получили механические повреждения, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

По факту ДТП организована проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.