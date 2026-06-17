В Екатеринбурге на протяжении недели ищут 58-летнего мужчину

На Урале развернули поиски мужчины. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге полицейские и волонтеры развернули поиски 58-летнего Шосаида Азизова. Мужчина пропал еще 10 июня. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Пропавший мужчина ростом 180 сантиметров, у него худощавое телосложение. Он седовласый, а также он кареглазый.

На момент пропажи был одет в темно-синюю клетчатую рубашку, а также джинсы. На ногах у мужчины черные ботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, обратитесь к инфоргам поиска: Ирина 89122193110, Анна 89655132496 или по номеру 112.

Напомним, что в Екатеринбурге третьи сутки ищут 45-летнего Алексея Новикова. Уралец исчез еще 14 июня.