В Екатеринбурге третьи сутки разыскивают 45-летнего мужчину

Алексей Новиков пропал 14 июня. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге третьи сутки ищут 45-летнего Алексея Новикова. С 14 июня местонахождение мужчины неизвестно.

Особые приметы: худощавое телосложение, рост около 170 сантиметров, русые волосы с проседью и голубые глаза. Во что он был одет в день пропажи – неизвестно.

Если вы видели Алексея или у вас есть информация о его местоположении, просьба сообщить на горячую линию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»: 8 (800) 700-54-52.

Напомним, что в Свердловской области завершены поиски 35-летнего Сергея Ширяева. Он пропал утром 13 июня в поселке Билимбай. У мужчины очень плохое зрение и без очков он почти ничего не видит. Утром 16 июня в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что Сергея нашли живым.